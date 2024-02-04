В Турции потерпел крушение полицейский вертолет: погибли два человека

Вертолет, принадлежащий полицейскому управлению Газиантепа, разбился в сельской местности Нурдагского района Турции, сообщает Zakon.kz.

Начальник полиции Джемиль Гюлен и пилот-контрактник Левент Озтюрк, находившиеся в разбившемся вертолете, погибли, а техник получил ранения, пишет Hürriyet.

Gaziantep'te helikopter düştü



Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilot şehit oldu. pic.twitter.com/OolxsTi3yz — TVNET (@tvnet) February 4, 2024

В результате работы бригад погибшие пилоты и пострадавший техник были извлечены из-под обломков и доставлены в городскую больницу Газиантепа. Пока место происшествия было оцеплено жандармерией, к работе приступила экспертная группа.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı...



Gaziantep Nurdağı’nda helikopter düştü:

2 şehit varhttps://t.co/8gr5EDRrEM pic.twitter.com/JymRiqrJE6 — Odatv (@odatv) February 4, 2024

Официальное заявление о происшествии сделал министр внутренних дел Али Ерликая.

"Да помилует Бог наших пилотов-героев, я выражаю соболезнования их семьям, нашей любимой нации и нашему полицейскому управлению. Пусть наши мученики будут в великой славе. Желаю скорейшего выздоровления нашему раненому полицейскому".

Техник, которому была оказана первая помощь, был доставлен в городскую больницу Газиантепа. Тела пилота Гюлена и пилота-контрактника Озтюрка были извлечены из-под обломков и доставлены в одну больницу.

28 января в Стамбуле совершено нападение на прихожан католической церкви: есть погибшие. Как выяснилось, два человека в масках совершили нападение на церковь Святой Марии в районе Сарыер. В результате нападения был убит гражданин Турции Тунджер Джихан. Позднее террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на церковь. По подозрению в совершении теракта были задержаны 47 человек, в том числе один гражданин России и один гражданин Таджикистана, которые могут быть связаны с "Исламским государством.