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В Турции потерпел крушение полицейский вертолет: погибли два человека

полицейский вертолет Фото: twitter/CotidianaNews
Вертолет, принадлежащий полицейскому управлению Газиантепа, разбился в сельской местности Нурдагского района Турции, сообщает Zakon.kz.

Начальник полиции Джемиль Гюлен и пилот-контрактник Левент Озтюрк, находившиеся в разбившемся вертолете, погибли, а техник получил ранения, пишет Hürriyet.

В результате работы бригад погибшие пилоты и пострадавший техник были извлечены из-под обломков и доставлены в городскую больницу Газиантепа. Пока место происшествия было оцеплено жандармерией, к работе приступила экспертная группа.

Официальное заявление о происшествии сделал министр внутренних дел Али Ерликая.

"Да помилует Бог наших пилотов-героев, я выражаю соболезнования их семьям, нашей любимой нации и нашему полицейскому управлению. Пусть наши мученики будут в великой славе. Желаю скорейшего выздоровления нашему раненому полицейскому".

Техник, которому была оказана первая помощь, был доставлен в городскую больницу Газиантепа. Тела пилота Гюлена и пилота-контрактника Озтюрка были извлечены из-под обломков и доставлены в одну больницу.

28 января в Стамбуле совершено нападение на прихожан католической церкви: есть погибшие. Как выяснилось, два человека в масках совершили нападение на церковь Святой Марии в районе Сарыер. В результате нападения был убит гражданин Турции Тунджер Джихан. Позднее террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на церковь. По подозрению в совершении теракта были задержаны 47 человек, в том числе один гражданин России и один гражданин Таджикистана, которые могут быть связаны с "Исламским государством.

Мухит Турсынали
Турция
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