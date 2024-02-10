Сторонники осужденного экс-премьера выиграли выборы в Пакистане

Независимые кандидаты, связанные с осужденным и отбывающим тюремный срок экс-премьером Имраном Ханом, неожиданно выиграли важные выборы в парламент Пакистана, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, независимые кандидаты выиграли выборы в Пакистане, получив 98 мест в парламенте. Большинство победителей так или иначе связаны с партией "Техрик-е-Инсаф" бывшего премьер-министра Имрана Хана, который сейчас отбывает тюремный срок. Однако все они шли на выборы как независимые, чтобы избежать проблем с законом.



Партия "Пакистанская мусульманская лига Наваз", которой предрекали победу, финишировала второй, получив 69 мандатов. На третьем месте "Народная партия Пакистана" с 51 местами, 22 мандата пока не распределены. В итоге ни одна из трех основных партий страны не получила 169 мест, необходимых для формирования парламентского большинства и собственного правительства.

Осужденный экс-премьер Имран Хан использовал искусственный интеллект, чтобы поздравить своих соратников с победой: его сторонники опубликовали видео, в котором сгенерированное ИИ изображение Хана призывает пакистанцев "показать силу, чтобы защитить свои голоса".

Главный оппонент Хана, другой экс-премьер Наваз Шариф, остался недоволен результатами выборов и заявил, что его партия "Пакистанская мусульманская лига Наваз" на самом деле набрала больше голосов.



Выборы в Пакистане прошли на фоне протестов из-за медленного подсчета голосов, столкновений между сторонниками Имрана Хана с полицией и двух терактов, ответственность за которые взяли боевики запрещенной в Казахстане группировки ИГИЛ ("Исламское государство").

Имран Хан, сохраняющий огромную популярность в Пакистане, сейчас отбывает тюремный срок по делу о незаконной продаже государственных подарков. В конце января ему с разницей в сутки вынесли еще два приговора по другим делам, добавив сначала 10 лет лишения свободы, а потом еще 14.

