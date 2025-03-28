Крупный пожар вспыхнул в аквапарке в Абу-Даби

Ранее компания компания Miral – разработчик тематического парка объявила о планах расширения аттракциона на 16 900 квадратных метров. Тогда они сообщали, что в аквапарке появятся 18 новых аттракционов, а также дополнительные горки протяженностью 3,3 км. В аквапарке будет установлена самая высокая горка в ОАЭ, а также первый в странах Персидского залива аквапарк, объединенный в комплекс водных горок.