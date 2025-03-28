Крупный пожар вспыхнул в аквапарке в Абу-Даби
Фото: очевидцев
28 марта в столице ОАЭ вспыхнул крупный пожар в аквапарке Yas Waterworld. Очаг возгорания находился на территории строящегося аквапарка на острове Яс, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The National, над районами Ferrari World и Yas Marina Circuit поднялся густой черный дым. Экстренные службы быстро отреагировали на возгорание. Полиция Абу-Даби перекрыла маршруты вокруг парка, на месте происшествия работают пожарные.
Ранее компания компания Miral – разработчик тематического парка объявила о планах расширения аттракциона на 16 900 квадратных метров. Тогда они сообщали, что в аквапарке появятся 18 новых аттракционов, а также дополнительные горки протяженностью 3,3 км. В аквапарке будет установлена самая высокая горка в ОАЭ, а также первый в странах Персидского залива аквапарк, объединенный в комплекс водных горок.
По информации местных властей, пожар уже потушили. В результате возгорания никто не пострадал. В свою очередь, представители Международного аэропорта Заеда, который находится в 12 километрах от места происшествия, сообщили, что воздушная гавань работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что лесные пожары охватили юго-восток Южной Кореи. Огонь вспыхнул 21 марта 2025 года в уезде Санчхон (250 км от Сеула) и из-за сильного ветра быстро перекинулся на соседние регионы.
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