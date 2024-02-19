Военные массово увольняются в Финляндии

В Финляндии в 2024 году з резерва уволились в общей сложности 1 435 резервистов, из них 1 200 – в феврале. В прошлом году их было всего 1 650, сообщает Zakon.kz.

Издание Helsingin Sanomat отмечает массовые увольнения военных.



"В феврале число увольняющихся из резерва сил обороны выросло настолько, что всем желающим не хватает мест для завершения обучения", – говорится в материале.

Как уточняется, уволившийся из резерва должен пройти 5-дневную дополнительную подготовку по гражданской службе. Сейчас число отставников настолько велико, что учебные курсы на этот год уже заполнены: осталось лишь несколько мест.



По словам директора Центра гражданской службы Микко Рейонена, в этом году запланировано 44 дополнительных курса переподготовки, на которых доступно только 30 мест. На следующий год подготовлено только 30 учебных курсов, шесть из которых уже заполнены увольняющимися резервистами.

Ранее сообщалось, что Финляндия продлила до апреля закрытие границы с Россией.