Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Военные массово увольняются в Финляндии

Финляндия Фото: pixabay
В Финляндии в 2024 году з резерва уволились в общей сложности 1 435 резервистов, из них 1 200 – в феврале. В прошлом году их было всего 1 650, сообщает Zakon.kz.

Издание Helsingin Sanomat отмечает массовые увольнения военных.

"В феврале число увольняющихся из резерва сил обороны выросло настолько, что всем желающим не хватает мест для завершения обучения", – говорится в материале.

Как уточняется, уволившийся из резерва должен пройти 5-дневную дополнительную подготовку по гражданской службе. Сейчас число отставников настолько велико, что учебные курсы на этот год уже заполнены: осталось лишь несколько мест.

По словам директора Центра гражданской службы Микко Рейонена, в этом году запланировано 44 дополнительных курса переподготовки, на которых доступно только 30 мест. На следующий год подготовлено только 30 учебных курсов, шесть из которых уже заполнены увольняющимися резервистами.

Ранее сообщалось, что Финляндия продлила до апреля закрытие границы с Россией.

Читайте также

Эйфелева башня
Забастовку объявили работники Эйфелевой башни
ситуация в Украине
Ситуация по Украине: протестующие Польши заблокировали движение поезда, выросло число украинских миллионеров
Оппенгеймер стал триумфатором премии BAFTA
"Оппенгеймер" стал триумфатором премии BAFTA
Елена Беляева
Финляндия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Подделка тестов для анализов: Минздрав Казахстана начал проверку
Подделка тестов для анализов: Минздрав Казахстана начал проверку
Миллионы долларов получил Казахстан безвозмездно от Всемирного банка
Миллионы долларов получил Казахстан безвозмездно от Всемирного банка
Полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном"
Полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном"
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: