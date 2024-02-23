Боевики "Хезболлах" обстреляли 12 позиций израильской армии

Лидеры ливанского движения "Хезболлах" сообщили о новой атаке по израильским военным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, боевики обстреляли девять позиций на восточном направлении и три – на западном.

В ходе ударов были использованы ракеты.

Ранее сообщалось, что ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.

Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

Ранее также сообщалось, что 40 палестинцев погибли и более 100 получили ранения в результате обстрела израильской армией жилых домов в центре Газы.



