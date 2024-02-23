Боевики "Хезболлах" обстреляли 12 позиций израильской армии
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Лидеры ливанского движения "Хезболлах" сообщили о новой атаке по израильским военным, сообщает Zakon.kz.
Как пишет РИА Новости, боевики обстреляли девять позиций на восточном направлении и три – на западном.
В ходе ударов были использованы ракеты.
Ранее сообщалось, что ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.
Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Ранее также сообщалось, что 40 палестинцев погибли и более 100 получили ранения в результате обстрела израильской армией жилых домов в центре Газы.
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