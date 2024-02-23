Новая угроза: израильские войска атаковали сектор Газа

В правительстве анклава сообщили, что центральную часть Газы атаковали израильтяне, погибли 40 человек, сообщает Zakon.kz

По данным Al Jazeera 40 палестинцев погибли и более 100 получили ранения в результате обстрела израильской армией жилых домов в центре Газы.

Местные власти, добавляя, что они возлагают ответственность за "продолжающиеся преступления" на администрацию США и Израиль.

Правительство Газы призвало международное сообщество немедленно остановить войну, которую израильская армия "ведет против мирных жителей, детей и женщин".

Ранее сообщалось, что число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа возросло до 29 313.

Также мы писали об авиаударах которые Израиль нанес по Рафаху, чтобы уничтожить остающиеся в городе четыре батальона движения ХАМАС. Сообщалось также что военные Израиля и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху намерены окончательно стереть ХАМАС с лица земли и рассчитывают на победу в ближайшие месяцы. По данным израильской стороны, в плену у палестинских боевиков по-прежнему остаются около 100 заложников.



