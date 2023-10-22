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Армия Израиля снова нанесла удары по объектам "Хезболлы"

Армия Израиля снова нанесла удары по объектам "Хезболлы" Фото: pixabay
В ЦАХАЛ сообщили о новых ударах по военной инфраструктуре и аппаратуре наблюдения ливанского движения "Хезболлы", сообщает Zakon.kz

"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по военной инфраструктуре и аппаратуре наблюдения "Хезболлы" в ответ на сегодняшние обстрелы израильской территории", — говорится в сообщении в Telegram.

Как было отмечено ЦАХАЛ перехватил ракету, запущенную в сторону израильского беспилотника у границы с Ливаном, и нанес удар по месту, из которого она летела.

Ранее сообщалось что число жертв конфликта между палестинскими боевиками и Израилем с обеих сторон стало максимальным за всю историю противостояния в секторе Газа

Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа 7 октября. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".

Все новости о ситуации в Израиле и Палестине – в этом сюжете.

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