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Дополнительные силы для защиты южной границы направила Флорида в Техас

дополнительные силы для защиты южной границы направила Флорида в Техас Фото: pixabay
Губернатор Флориды Рон Десантис направил в Техас дополнительные силы Национальной гвардии и дорожных патрулей штата, чтобы помочь в защите южной границы, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется на сайте Десантиса, всего в Техас направились 50 гвардейцев, а также 76 солдат дорожного патруля Флориды.

"Пограничный кризис [президента США Джо] Байдена превратил каждый штат в пограничный штат, что потребовало активизации действий и защиты нашего территориального суверенитета. Я хочу выразить искреннюю благодарность каждому сотруднику правоохранительных органов, национальному гвардейцу и члену государственной гвардии, который служит в Техасе", — отметил он.

Ранее в МВД США заявили, что Национальная гвардия Техаса фактически захватила контроль над участком государственной границы и "физически заблокировали доступ" федеральным пограничникам, из-за чего женщина и двое детей утонули при попытке переплыть реку Рио-Гранде, разделяющую Мексику и Техас. Нацгвардия Техаса опровергла эти утверждения. Генпрокурор Пэкстон добавил, что любые попытки обвинить штат Техас в гибели нелегальных мигрантов "совершенно безосновательны".

18 января власти американского штата Техас отказались подчиниться администрации президента Джо Байдена и предоставить федеральным пограничникам доступ к участку государственной границы с Мексикой.

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