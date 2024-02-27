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В Индии поезд проехал без машиниста более 60 километров

В Индии поезд проехал без машиниста более 60 километров Фото: скриншот с видео
Товарный поезд с 53 вагонами проехал более 60 километров. Видео разгоняющегося поезда с щебнем попало в Сеть, сообщает Zakon.kz

По информации Sky news поезд ехал из штата Пенджаб в город Джамму на северо-западе страны в прошедшее воскресенье. Машинист и его помощник вышли из поезда: они не задействовали ручник, и поезд начал катиться по наклонному пути. Он достиг скорости почти в 100 км/ч, проехал пять станций, прежде чем его остановили.

Путешествие было недолгим - оно продлилось всего полтора часа. Его удалось остановить при помощи экстренных тормозов и укладки камней на рельсы, сообщают СМИ.

"По неизвестным причинам машинист и помощник машиниста сошли. Как только они вышли, поезд начал катиться вниз. Они не смогли сесть в него", - объяснил причины произошедшего директор Министерства железных дорог в Джамму и Кашмире.


В связи с расследованием инцидента четыре человека были отстранены от работы.

Ранее мы писали  о том, подорожают ли билеты на поезда в Казахстане.

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