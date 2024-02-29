Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Толпа прохожих из 300 человек хотела растерзать женщину в Пакистане из-за надписи на ее платье

Нападение на женщину в Лахоре Фото: pixabay
В пакистанском городе Лахор прохожие напали на женщину, посчитав ее платье богохульным. Они приняли надписи на ее платье за строки Корана. Прибывшие правоохранители обнаружили женщину сидящей в углу ресторана и закрывающей лицо руками, сообщает Zakon.kz.

Полицейские тут же принялись защищать женщину от толпы, которая требовала избавиться от якобы оскорбительного платья. Позже в отделении полиции несколько исламских богословов выяснили, что на платье было только одно слово на арабском языке – "халва", означающее нечто сладкое.

"Никто на самом деле не знал, что именно было написано у нее на платье. Самое главное было как‑то увести женщину из этого района, чтобы она оказалась в безопасности", – рассказала сотрудница полиции Сейда Шехрбано.

Шерхбано поделилась, что для безопасного вывода женщины из толпы ей пришлось сказать мужчинам, что в полицейском участке ее привлекут к ответственности по всей строгости закона. Только после этого заявления ей удалось вывести жертву нападения.

Тем не менее сама попавшая в скандал женщина попросила прощения за произошедшее. Она заявила, что никогда бы не стала оскорблять ислам и сама является глубоко верующей мусульманкой.

"У меня не было такого намерения, все произошло по ошибке. Но я все равно приношу извинения за то, что случилось, я сделаю все возможное, чтобы такого больше не повторилось", – сказала женщина.

Пользователи соцсетей, включая жителей Пакистана, встали на сторону пострадавшей женщины. Они призвали правоохранительные органы найти и наказать зачинщиков конфликта. Что касается сотрудницы полиции, то интернет-пользователи назвали ее "настоящим героем".

В начале февраля на северо-западе Пакистана в городе Пешавар боевики напали на полицейский участок и, убив десять человек, скрылись.

Читайте также

Наводнение
Более 200 млрд долларов ежегодно теряет мировая экономика из-за стихийных бедствий
Изъятие оружия в доме Алена Делона
У Алена Делона изъяли 72 единицы огнестрельного оружия
Исследования с собаками
Болезнь Паркинсона с максимальной точностью могут распознавать собаки
Алия Абди
Пакистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
В Казахстане изменились правила выдачи документов
В Казахстане изменились правила выдачи документов
Светофоры в Алматы заработают по-новому
Светофоры в Алматы заработают по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: