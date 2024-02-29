Толпа прохожих из 300 человек хотела растерзать женщину в Пакистане из-за надписи на ее платье
Полицейские тут же принялись защищать женщину от толпы, которая требовала избавиться от якобы оскорбительного платья. Позже в отделении полиции несколько исламских богословов выяснили, что на платье было только одно слово на арабском языке – "халва", означающее нечто сладкое.
"Никто на самом деле не знал, что именно было написано у нее на платье. Самое главное было как‑то увести женщину из этого района, чтобы она оказалась в безопасности", – рассказала сотрудница полиции Сейда Шехрбано.
Шерхбано поделилась, что для безопасного вывода женщины из толпы ей пришлось сказать мужчинам, что в полицейском участке ее привлекут к ответственности по всей строгости закона. Только после этого заявления ей удалось вывести жертву нападения.
Тем не менее сама попавшая в скандал женщина попросила прощения за произошедшее. Она заявила, что никогда бы не стала оскорблять ислам и сама является глубоко верующей мусульманкой.
"У меня не было такого намерения, все произошло по ошибке. Но я все равно приношу извинения за то, что случилось, я сделаю все возможное, чтобы такого больше не повторилось", – сказала женщина.
Пользователи соцсетей, включая жителей Пакистана, встали на сторону пострадавшей женщины. Они призвали правоохранительные органы найти и наказать зачинщиков конфликта. Что касается сотрудницы полиции, то интернет-пользователи назвали ее "настоящим героем".
В начале февраля на северо-западе Пакистана в городе Пешавар боевики напали на полицейский участок и, убив десять человек, скрылись.