Нападение домашнего льва на женщину попало на видео в Пакистане
Кадры видеонаблюдения, опубликованные полицией, показали, как лев перепрыгнул через ограждение вокруг своего дома и преследовал женщину. Затем прыгнул ей на спину, повалив ее на землю.
A Tiger attacks a woman and two children in Johar Town, Lahore pic.twitter.com/v1wSFFpP40— Israr Ahmed Rajpoot (@ia_rajpoot) July 4, 2025
После этого хищник повернулся к пятилетнему и семилетнему детям и стал царапать им руки и лица. Все трое были доставлены в больницу, но их состояние не оценивается как критическое. В пятницу полиция сообщила об аресте троих мужчин.
"Подозреваемые скрылись с места происшествия, прихватив с собой льва. Они были арестованы в течение 12 часов после инцидента", – сообщили в офисе заместителя генерального инспектора по операциям в Лахоре.
Позже лев, 11-месячный самец, был конфискован полицией и отправлен в парк дикой природы. Представители приюта заявили, что животное находится в хорошем состоянии.
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