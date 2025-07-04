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Мир

Нападение домашнего льва на женщину попало на видео в Пакистане

Животное, природа, водоем, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 02:59 Фото: pixabay
3 июля сбежавший домашний лев преследовал женщину и двух детей по оживленной улице в пакистанском Лахоре. Дикая кошка перепрыгнула через стену и добралась до людей, сообщает Zakon.kz.

Кадры видеонаблюдения, опубликованные полицией, показали, как лев перепрыгнул через ограждение вокруг своего дома и преследовал женщину. Затем прыгнул ей на спину, повалив ее на землю.

После этого хищник повернулся к пятилетнему и семилетнему детям и стал царапать им руки и лица. Все трое были доставлены в больницу, но их состояние не оценивается как критическое. В пятницу полиция сообщила об аресте троих мужчин.

"Подозреваемые скрылись с места происшествия, прихватив с собой льва. Они были арестованы в течение 12 часов после инцидента", – сообщили в офисе заместителя генерального инспектора по операциям в Лахоре.

Позже лев, 11-месячный самец, был конфискован полицией и отправлен в парк дикой природы. Представители приюта заявили, что животное находится в хорошем состоянии.

Содержание экзотических животных, особенно крупных кошек, в качестве домашних животных уже давно считается признаком привилегированности и власти в Пенджабе.

Ранее мы писали о том, что брачный сезон у змей мешает стройке супермаркетов в Германии.

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Аксинья Титова
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