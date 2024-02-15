Казахстанцы начали обучать африканских учителей

Впервые в Казахстане в Центре педагогического мастерства Назарбаев интеллектуальных школ начали обучение зарубежных коллег с африканского континента, сообщает Zakon.kz.

Это новый международный проект центра, в рамках которого продолжается системный трансфер казахстанских интеллектуальных технологий в мировое образование.



"В течение двух недель большая группа учителей из малавийского Лилонгве каждый день будет подключаться к Астане. Самым перспективным преподавателям из педагогического колледжа Наликуле (Nalikule College of Education) предстоит осваивать главные алгоритмы по внедрению в исследовательскую деятельность lesson Study (исследование урока) и Action Research (исследование действием)". Пресс-служба Центра педагогического мастерства НИШ

Председатель правления АО НИШ Ануар Жангозин подчеркнул глобальную востребованность профессионального развития учителей и системную работу NIS по обучению зарубежных коллег. Большую заинтересованность африканской стороны в успешном реформировании отечественного образования и масштабном сотрудничестве подтвердили Левис Энея из Министерства образования, Зизва Мсукума из Директората педагогического образования и развития, руководитель педагогического колледжа Наликуле Элизабет Меке. Представители Малави признались, что особенно их вдохновляет проведение в Астане традиционной конференции World Association of Lesson Studies (Всемирной Ассоциации исследования урока), в которой все они мечтают принять участие.

"С африканскими коллегами мы познакомились в Нидерландах, в Зволле, осенью прошлого года, когда принимали глобальную эстафету WALS. Тогда представители сразу нескольких стран, заинтересованные международным сотрудничеством ЦПМ, подошли с разными партнерскими проектами по профессиональному развитию, предложили взять их на обучение. Первыми начали работать с Малави, со столичным колледжем Наликуле". Директор Центра педагогического мастерства Жанбота Кабдыкаримова

Фото: Пресс-служба Центра педагогического мастерства НИШ

Новый партнер Центра педагогического мастерства – Nalikule College of Education – престижный колледж при Министерстве образования, науки и технологий Малави, создан правительством страны, построен при технической поддержке Японии. Известен как один из инновационных центров в национальном образовании, ориентирован на преподавание естественных наук и математики.

Планируется, что в марте малавийские учителя прилетят в Астану и продолжат обучение исследовательской деятельности в реальном формате, также будут изучать казахстанскую систему среднего образования.

"В сентябре в Астане на традиционной конференции WALS (World Association of Lesson Studies) встретятся самые продвинутые эксперты и практики, которые специализируются на исследовании урока. Планируется, что в Казахстан прилетят представители Великобритании, Сингапура, Японии, Финляндии, Малайзии, Австрии, Китая, Соединенных Штатов Америки, Гонконга, Турции, всего более 50 стран. Внедрением глобального тренда Lesson study в отечественное и мировое образование Центр педагогического мастерства занимается более десяти лет. В разные годы в ЦПМ обучались зарубежные коллеги из Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркмении, Якутии – Саха". Пресс-служба Центра педагогического мастерства НИШ

Сейчас совместно с Европейским союзом планируется еще один международный проект Центра - актуальный семинар "Педагогика будущего: решения для современных школ" для Министерства образования и науки Таджикистана, а также для представителей педагогических структур вилоятов.

В 2023 году ученица НИШ физико-математического направления Алматы Анастасия Цай разработала синтез органического ионного соединения с высокой биологической активностью, обладающей потенциалом для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.