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Законодательство РК

Умер бывший вице-министр иностранных дел Казахстана Аскар Мусинов

умер бывший вице-министр иностранных дел Казахстана Аскар Мусинов Фото: Instagram/mfa_kz
В возрасте 62 лет умер бывший вице-министр иностранных дел Казахстана Аскар Мусинов, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Instagram сообщила пресс-служба МИД.

"На 63-м году жизни скоропостижно скончался государственный деятель, видный казахстанский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Аскар Ахметович Мусинов. В течение многолетней дипломатической карьеры он блестяще представлял и отстаивал интересы Казахстана на всех курируемых участках работы в центральном аппарате МИД, загранучреждениях РК, демонстрируя глубокие знания и способность профессионально решать поставленные задачи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в должности ответственного секретаря МИД и заместителя министра иностранных дел Мусинов внес значительный вклад в укрепление двусторонних отношений со странами Ближнего Востока и африканского континента, развитие консульской службы и государственного протокола.

Также сообщается, что в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Египте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Южно-Африканской Республике Мусинов профессионально продвигал и защищал интересы Казахстана. Будучи заместителем генерального секретаря по науке и технике в Организации исламского сотрудничества и Генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности верно служил делу международного мира и стабильности.

"В дипломатическом сообществе он был известен как истинный патриот своей Родины, дипломат высочайшего уровня и один из основоположников казахской школы дипломатии на арабском направлении. Руководство и коллектив МИД РК выражают глубокие соболезнования родным и близким Аскара Ахметовича. Светлый образ большого профессионала, доброго и отзывчивого друга, наставника, образцового семьянина, глубоко порядочного человека навсегда останется в нашей памяти", – резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что умер известный бизнесмен и спортивный функционер Игорь Мажинов.

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