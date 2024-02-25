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Трамп заявил, что уволит Байдена на предстоящих президентских выборах в США

экс-президент США Фото: wikimedia
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп после победы на праймериз в Южной Каролине выразил уверенность, что одержит победу над нынешним главой государства Джо Байденом на предстоящих выборах, сообщает Zakon.kz.

Цитирует политика The Hill.

"Мы собираемся быть здесь 5 ноября и посмотрим на Джо Байдена, и мы посмотрим ему прямо в глаза. Он разрушает нашу страну, и мы скажем: "Джо, ты уволен". Убирайся. Уйди, Джо. Ты уволен", – сказал Трамп.

Трамп также отметил, что никогда не видел Республиканскую партию "столь сплоченной", как сейчас.

"И я просто хочу сказать, что я никогда не видел Республиканскую партию настолько единой, как сейчас", – подчеркнул он.

Недавно он также не стал сдерживать себя в критических высказываниях в адрес действующего президента Джо Байдена, заявив, что тот является президентом с самым низким показателем интеллекта за всю историю страны. Кроме того, Трамп пригрозил своим оппонентам на конференции в Вашингтоне.

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Выступление Дональда Трампа на конференции
Дональд Трамп пригрозил своим оппонентам на конференции в Вашингтоне
Елена Беляева
Байден Джо Трамп Дональд США
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