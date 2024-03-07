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Парень из Уганды попросился к Путину в сыновья

Парень из Уганды попросился к Путину в сыновья, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 05:15 Фото: скриншот с видео
На Всемирном фестивале молодежи в ходе общения президента России Владимира Путина с иностранными студентами молодой человек из Уганды обратился к российскому лидеру с просьбой его усыновить, сообщает Zakon.kz.

Cтудент задал российскому лидеру вопрос о том, как народы Африки могли бы лучше взаимодействовать с Россией.

И в завершении заявил: "Я хотел бы сказать, я так хотел бы стать вашим сыном от Африки, потому что вы были бы моим наставником, господин президент".

В ответ президент РФ назвал парня "сынок" и спросил у него, является ли он главой студенческого союза.

"Что я могу сказать вам, сынок", - с улыбкой ответил Путин.


Ранее сообщалось, что Путин выступил на закрытии Фестиваля молодежи в Сириусе. Мероприятие проводилось с 1 по 7 марта в Сириусе. В нем приняли участие 20 тысяч представителей из 188 стран мира. А до этого в самом конце февраля Владимир Путин в 19-й раз обратился с посланием Федеральному собранию России. Это собрание стало рекордным по продолжительности. Глава России выступал 2 часа и 6 минут.

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