Парень из Уганды попросился к Путину в сыновья

На Всемирном фестивале молодежи в ходе общения президента России Владимира Путина с иностранными студентами молодой человек из Уганды обратился к российскому лидеру с просьбой его усыновить, сообщает Zakon.kz.

Cтудент задал российскому лидеру вопрос о том, как народы Африки могли бы лучше взаимодействовать с Россией.

И в завершении заявил: "Я хотел бы сказать, я так хотел бы стать вашим сыном от Африки, потому что вы были бы моим наставником, господин президент".

В ответ президент РФ назвал парня "сынок" и спросил у него, является ли он главой студенческого союза.

"Что я могу сказать вам, сынок", - с улыбкой ответил Путин.





Ранее сообщалось, что Путин выступил на закрытии Фестиваля молодежи в Сириусе. Мероприятие проводилось с 1 по 7 марта в Сириусе. В нем приняли участие 20 тысяч представителей из 188 стран мира. А до этого в самом конце февраля Владимир Путин в 19-й раз обратился с посланием Федеральному собранию России. Это собрание стало рекордным по продолжительности. Глава России выступал 2 часа и 6 минут.