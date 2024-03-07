Пять человек погибли при крушении частного самолета в Западной Африке

Частный самолет с семью людьми на борту в среду врезался в дерево после неудачной попытки взлететь в восточном регионе Буркина-Фасо, в результате чего пять человек погибли и двое получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Самолет вылетал из местного аэропорта города Диапага по пути в город Фада-Н'Гурма, когда "застрял в дереве", сообщило информационное агентство Agence d'Information du Burkina.

Двое раненых были доставлены в медицинское учреждение, а власти начали расследование катастрофы.

На фотографиях, опубликованных местными СМИ, видны сгоревшие части самолета, разбросанные по месту крушения.

В последние годы доступ к маршруту Диапага-Фада-Н'Гурма был затруднен из-за кризиса безопасности в этом районе и других частях Буркина-Фасо, около половины которого находится вне контроля правительства, поскольку группы джихада годами разоряли страну, не имеющую выхода к морю, пишет Associated Press.

В конце февраля в Буркина-Фасо банда напала на деревню и убила 15 католиков.