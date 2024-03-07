Пять человек погибли при крушении частного самолета в Западной Африке
Самолет вылетал из местного аэропорта города Диапага по пути в город Фада-Н'Гурма, когда "застрял в дереве", сообщило информационное агентство Agence d'Information du Burkina.
Двое раненых были доставлены в медицинское учреждение, а власти начали расследование катастрофы.
На фотографиях, опубликованных местными СМИ, видны сгоревшие части самолета, разбросанные по месту крушения.
#Burkina Faso : au moins cinq morts dans le crash d'un aéronef dans l’Est #aes #mali #niger https://t.co/cB1UregeA2 #malijet pic.twitter.com/RAC5XcruNg— Malijet (@Malijetactu) March 6, 2024
В последние годы доступ к маршруту Диапага-Фада-Н'Гурма был затруднен из-за кризиса безопасности в этом районе и других частях Буркина-Фасо, около половины которого находится вне контроля правительства, поскольку группы джихада годами разоряли страну, не имеющую выхода к морю, пишет Associated Press.
В конце февраля в Буркина-Фасо банда напала на деревню и убила 15 католиков.