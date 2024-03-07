Три человека погибли в результате ракетного удара хуситов по судну в Красном море
Фото: X/CENTCOM
В результате ракетной атаки йеменских хуситов погибли три моряка на торговом судне в Красном море, сообщает Zakon.kz.
Это первый случай гибели людей с тех пор, как связанная с Ираном йеменская группировка начала наносить удары по судоходству на одном из самых оживленных торговых путей мира.
Теплоход True Confidence, плавающий под флагом Барбадоса и принадлежащий Либерии, следовал транзитом через Аденский залив, сообщило Центральное командование США.
"Ракета попала в судно, экипаж сообщает о трех погибших, как минимум четырех раненых, трое из которых находятся в критическом состоянии, а также о значительных повреждениях корабля. Экипаж покинул корабль, а боевые корабли коалиции отреагировали и оценивают ситуацию". Центрком США
По их данным, это пятая баллистическая ракета, выпущенная хуситами за последние два дня.
"Эти безрассудные нападения хуситов нарушили глобальную торговлю и унесли жизни международных моряков", – написали американские чиновники.
Военный корабль США и ВМС Индии пытаются оказать помощь в спасательных операциях.
Ранее корабль, атакованный йеменскими повстанцами-хуситами, затонул в Красном море после нескольких дней нахождения на воде.
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