Три человека погибли в результате ракетного удара хуситов по судну в Красном море

В результате ракетной атаки йеменских хуситов погибли три моряка на торговом судне в Красном море, сообщает Zakon.kz.

Это первый случай гибели людей с тех пор, как связанная с Ираном йеменская группировка начала наносить удары по судоходству на одном из самых оживленных торговых путей мира.

Теплоход True Confidence, плавающий под флагом Барбадоса и принадлежащий Либерии, следовал транзитом через Аденский залив, сообщило Центральное командование США.

"Ракета попала в судно, экипаж сообщает о трех погибших, как минимум четырех раненых, трое из которых находятся в критическом состоянии, а также о значительных повреждениях корабля. Экипаж покинул корабль, а боевые корабли коалиции отреагировали и оценивают ситуацию". Центрком США

По их данным, это пятая баллистическая ракета, выпущенная хуситами за последние два дня.

"Эти безрассудные нападения хуситов нарушили глобальную торговлю и унесли жизни международных моряков", – написали американские чиновники.

Военный корабль США и ВМС Индии пытаются оказать помощь в спасательных операциях.

Ранее корабль, атакованный йеменскими повстанцами-хуситами, затонул в Красном море после нескольких дней нахождения на воде.