Судно, атакованное хуситами, затонуло в Красном море

Корабль, атакованный йеменскими повстанцами-хуситами, затонул в Красном море после нескольких дней нахождения на воде, сообщает Zakon.kz.

"Рубимар" (Rubymar) дрейфовал на север после нападения 18 февраля в Баб-эль-Мандебском проливе, важном водном пути, соединяющем Красное море и Аденский залив. Это первый корабль, потопленный хуситами во время их многомесячных нападений после начала войны в Газе, пишет Associated Press.

Международно признанное правительство Йемена, а также региональный военный чиновник на условиях анонимности подтвердили, что корабль затонул.

Связаться с менеджером Rubymar в Бейруте для получения комментариев не удалось.

Правительство Йемена в изгнании заявило, что "Рубимар" затонул поздно вечером в пятницу, когда над Красным морем воцарился шторм. Судно было заброшено на 12 дней после нападения, хотя его планировалось попытаться отбуксировать в безопасный порт.

В одну из последних атак хуситы перерезали четыре подводных кабеля во время очередной атаки в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке.