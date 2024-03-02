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Судно, атакованное хуситами, затонуло в Красном море

, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 16:56
Корабль, атакованный йеменскими повстанцами-хуситами, затонул в Красном море после нескольких дней нахождения на воде, сообщает Zakon.kz.

"Рубимар" (Rubymar) дрейфовал на север после нападения 18 февраля в Баб-эль-Мандебском проливе, важном водном пути, соединяющем Красное море и Аденский залив. Это первый корабль, потопленный хуситами во время их многомесячных нападений после начала войны в Газе, пишет Associated Press.

Международно признанное правительство Йемена, а также региональный военный чиновник на условиях анонимности подтвердили, что корабль затонул.

Связаться с менеджером Rubymar в Бейруте для получения комментариев не удалось.

Правительство Йемена в изгнании заявило, что "Рубимар" затонул поздно вечером в пятницу, когда над Красным морем воцарился шторм. Судно было заброшено на 12 дней после нападения, хотя его планировалось попытаться отбуксировать в безопасный порт.

В одну из последних атак хуситы перерезали четыре подводных кабеля во время очередной атаки в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке.

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