Хуситы нанесли ракетный удар по британскому нефтяному танкеру

Йеменские боевики сообщили об атаке совершенной на британский нефтяной танкер Andromeda Star в Красном море, передает Zakon.kz.

По информации РИА Новости военный представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сари, сообщил, что военно-морские силы вооруженных сил Йемена... нанесли удар по британскому нефтяному судну Andromeda Star в Красном море несколькими подходящими противокорабельными ракетами, что привело к прямому попаданию... Силы противовоздушной обороны вооруженных сил Йемена также успешно сбили американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 в воздушном пространстве провинции Саада.

Сариа добавил, что хуситы будут продолжать проводить военные операции, пока "агрессия против палестинского народа" в секторе Газа не будет прекращена.

В британском агентстве по морской торговле UKMTO подтвердили информацию, о том что судно получило повреждения в результате даже двух атак в 14 морских милях (26 км) к юго-западу от города Аль-Муха. В результате первого удара рядом с судном произошел взрыв, в ходе второй атаки оно было повреждено. Во втором случае было выпущено, предположительно, две ракеты.

Хуситы атакуют торговые суда, проходящие через Красное море и Аденский залив начиная с осени 2023 года. Это их ответ на израильское наступление в секторе Газа и они утверждают, что их целью являются суда, связанные с Израилем.

25 апреля хуситы нанесли удары по коммерческим судам Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые принадлежат США и Израилю. 7 марта три человека погибли в результате ракетного удара хуситов по судну в Красном море. Теплоход True Confidence, плавающий под флагом Барбадоса и принадлежащий Либерии, следовал транзитом через Аденский залив. Ранее корабль, атакованный йеменскими повстанцами-хуситами, затонул в Красном море после нескольких дней нахождения на воде.