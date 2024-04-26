Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Хуситы нанесли ракетный удар по британскому нефтяному танкеру

Хуситы нанесли в Красном море ракетный удар по британскому нефтяному танкеру, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 03:54 Фото: X/CENTCOM
Йеменские боевики сообщили об атаке совершенной на британский нефтяной танкер Andromeda Star в Красном море, передает Zakon.kz.

По информации РИА Новости военный представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сари, сообщил, что военно-морские силы вооруженных сил Йемена... нанесли удар по британскому нефтяному судну Andromeda Star в Красном море несколькими подходящими противокорабельными ракетами, что привело к прямому попаданию... Силы противовоздушной обороны вооруженных сил Йемена также успешно сбили американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 в воздушном пространстве провинции Саада.

Сариа добавил, что хуситы будут продолжать проводить военные операции, пока "агрессия против палестинского народа" в секторе Газа не будет прекращена.

В британском агентстве по морской торговле UKMTO подтвердили информацию, о том что судно получило повреждения в результате даже двух атак в 14 морских милях (26 км) к юго-западу от города Аль-Муха. В результате первого удара рядом с судном произошел взрыв, в ходе второй атаки оно было повреждено. Во втором случае было выпущено, предположительно, две ракеты.

Хуситы атакуют торговые суда, проходящие через Красное море и Аденский залив начиная с осени 2023 года. Это их ответ на израильское наступление в секторе Газа и они утверждают, что их целью являются суда, связанные с Израилем. 

25 апреля хуситы нанесли удары по коммерческим судам Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые принадлежат США и Израилю. 7 марта три человека погибли в результате ракетного удара хуситов по судну в Красном море. Теплоход True Confidence, плавающий под флагом Барбадоса и принадлежащий Либерии, следовал транзитом через Аденский залив. Ранее корабль, атакованный йеменскими повстанцами-хуситами, затонул в Красном море после нескольких дней нахождения на воде.

Читайте также

На США обрушились мощнейшие торнадо
На США обрушились мощнейшие торнадо
В Москве прошла репетиция парада в честь 79-летия Победы
В Москве прошла репетиция парада в честь 79-летия Победы
футболист обвинил Pfizer в раннем завершении его картеры
Французский футболист подал в суд на разработчиков вакцины от коронавируса
Елена Вебер
Израиль Йемен Израиль и Палестина 2024 год Ближний Восток
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстан вновь вернутся заморозки, снег и ливень
В Казахстан вновь вернутся заморозки, снег и ливень
Почему резко похолодало в Алматы
Почему резко похолодало в Алматы
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: