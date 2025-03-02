Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа

Израиль со 2 марта 2025 года прекратил ввозить гуманитарную помощь в сектор Газа из-за отказа ХАМАС принять новое соглашение по перемирию, которое предложили в США, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху, пишет РИА Новости.

В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны.

В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС – нет.

"По завершении первого этапа сделки по заложникам и в свете отказа ХАМАСа принять предложенный Уиткоффом формат продолжения переговоров, который Израиль одобрил, премьер-министр Нетаньяху принял о прекращении с сегодняшнего утра ввоза товаров и поставок в сектор Газа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Израиль не допустит прекращения огня без освобождения заложников.

"Если ХАМАС продолжит отказываться от предложенного формата, это повлечет за собой дополнительные последствия", – добавили в офисе главы правительства.

Новый план предусматривает продление режима прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха – то есть еще на полтора месяца. План подразумевает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня будут освобождены все оставшиеся похищенные, как живые, так и погибшие.

С 19 января по 1 марта 2025 года в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших.

1 марта 2025 года стало известно, что переговорщики в Каире не смогли убедить Израиль перейти к обсуждению второго этапа соглашения с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа.