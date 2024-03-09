Вооруженные люди атаковали дворец президента Гаити
Фото: flickr
Вооруженные люди 9 марта атаковали несколько правительственных зданий в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, в том числе президентский дворец, сообщает Zakon.kz.
Как ообщает телеканал ABC со ссылкой на источник, банды Гаити начали крупномасштабное нападение на несколько правительственных зданий в Порт-о-Пренсе или около него.
Отмечается, что нападениям подверглись здания президентского дворца, МВД и полицейское управление.
Ранее сообщалось, что банды на Гаити начали угрожать гражданской войной. Они контролируют большую часть страны и пытаются сместить премьер-министра Ариэля Анри.
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