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Вооруженные люди атаковали дворец президента Гаити

Вооруженные люди атаковали дворец президента Гаити, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 11:07 Фото: flickr
Вооруженные люди 9 марта атаковали несколько правительственных зданий в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, в том числе президентский дворец, сообщает Zakon.kz.

Как ообщает телеканал ABC со ссылкой на источник, банды Гаити начали крупномасштабное нападение на несколько правительственных зданий в Порт-о-Пренсе или около него.

Отмечается, что нападениям подверглись здания президентского дворца, МВД и полицейское управление.

Ранее сообщалось, что банды на Гаити начали угрожать гражданской войной. Они контролируют большую часть страны и пытаются сместить премьер-министра Ариэля Анри.

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