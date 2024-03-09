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ХАМАС во время переговоров с Израилем настаивает на постоянном прекращении конфликта

ХАМАС настаивает на прекращении конфликта, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 23:53 Фото: pixabay
ХАМАС настаивает в ходе переговоров с Израилем на постоянном прекращении конфликта, а не просто гуманитарном перемирии, как это уже было по итогам предыдущей договоренности в конце 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на члена политбюро движения Хусама Бадрана, постоянное прекращение огня позволит перемещенным гражданским лицам вернуться в свои дома и доставить необходимую гуманитарную помощь.

Отмечается, что Израиль настаивает на освобождении десятков заложников, удерживаемых в анклаве. Бадран же в свою очередь отметил, что дискуссия об обмене заложников на палестинских заключенных теперь отошла на второй план по сравнению с вопросами о том, как облегчить гуманитарную ситуацию и положить конец боевым действиям.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли при сбросе гуманитарной помощи с самолетов в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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