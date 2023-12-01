Армия Израиля: ХАМАС нарушил перемирие и открыл огонь

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня, 1 декабря 2023 года, заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило продленное ранее перемирие, сообщает Zakon.kz.

В 9:48 по времени Астаны в Telegram-канале ЦАХАЛ появилось сообщение, в котором говорилось, что сирены звучат в населенных пунктах вблизи сектора Газа.

"После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в населенных пунктах, расположенных вблизи сектора Газа, система противовоздушной обороны ЦАХАЛа успешно перехватила запуск ракеты из сектора Газа. Сирены прозвучали в кибуце Холит, расположенном вблизи сектора Газа. ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь по израильской территории", – заявили в ЦАХАЛ.

В связи с этим Армия обороны Израиля возобновила "боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа".

"Истребители ЦАХАЛ наносят удары по террористическим целям ХАМАСа в секторе Газа. Подробности будут позже", – добавили в Армии обороны Израиля.

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30 ноября 2023 года сообщалось, что израильские власти и палестинское движение ХАМАС в последний момент согласовали продление перемирия, которое началось еще 24 ноября. Стороны договорились продолжить освобождение израильских заложников и палестинских заключенных. Подробности по ссылке выше.

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Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.

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