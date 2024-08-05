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Олимпиада-2024: итальянские спортсменки впервые завоевали "золото" в теннисе
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
Итальянские теннисистки Ясмин Паолини и Сара Эррани добились исторического признания для своей страны. Они принесли Италии первое в истории золото Олимпийских игр в теннисе, сообщает Zakon.kz.
В финальном поединке Олимпиады-2024 в Париже, итальянки одолели российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.
Они победили со счетом 2:6, 6:1, 10:7.
Паолини – пятая ракетка мира в одиночном разряде, финалистка "Ролан Гаррос" и Уимблдона в 2024 году. Эррани является обладательницей карьерного "Шлема" в парном разряде вместе с соотечественницей Робертой Винчи.
С 27 июля по 4 августа прошел теннисный турнир в рамках Олимпиады-2024 в Париже.
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