Олимпиада-2024: итальянские спортсменки впервые завоевали "золото" в теннисе

Итальянские теннисистки Ясмин Паолини и Сара Эррани добились исторического признания для своей страны. Они принесли Италии первое в истории золото Олимпийских игр в теннисе, сообщает Zakon.kz.

В финальном поединке Олимпиады-2024 в Париже, итальянки одолели российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.

Они победили со счетом 2:6, 6:1, 10:7.

Паолини – пятая ракетка мира в одиночном разряде, финалистка "Ролан Гаррос" и Уимблдона в 2024 году. Эррани является обладательницей карьерного "Шлема" в парном разряде вместе с соотечественницей Робертой Винчи.

С 27 июля по 4 августа прошел теннисный турнир в рамках Олимпиады-2024 в Париже.

