Сильное землетрясение произошло в японской Фукусиме

Землетрясение магнитудой 5.8 произошло 15 марта на северо-востоке Японии, сообщает Zakon.kz.

По данным национального метеорологического управления Японии, эпицентр находился в префектуре Фукусима. Очаг залегал на глубине 50 километров. Землетрясение произошло в 00:14 по местному времени.

Перед землетрясением на мобильные устройства местных жителей пришло предупреждение о надвигающемся землетрясении. После тектонического удара сейсмологи объявили угрозу цунами для северо-восточного побережья страны, однако через несколько минут предупреждение было снято.

Подземные толчки ощущались в семи префектурах северо-восточной и центральной части Японии, включая префектуры Фукусима, Мияги и Токио.

Ранее сообщалось, что землетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы 4 марта в 11.22.