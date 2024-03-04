Сила землетрясения в Алматы составила 5 баллов
Фото: Zakon.kz
Сейсмологи назвали силу подземных толчков, произошедших в Алматы 4 марта, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным сайта "Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК" (СОМЭ), Сетью сейсмических станций 4 марта 2024 г. в 11:22 алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
Фото: скриншот/some.kz
- Эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана.
- Энергетический класс землетрясения: 13.2.
- Магнитуда MPV: 6.1.
- Глубина: 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 5 баллов.
Сразу после сильных подземных толчков в Алматы зазвучала сирена. Начальник ДЧС города выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript