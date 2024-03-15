Ребенок с хвостом родился в Китае

В китайском городе Ханчжоу родился ребенок с хвостом, растущим из-за спины, что является крайне редким врожденным дефектом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, хвост был длиной около 10 см и прикреплен к позвоночнику. По словам врачей, такая особенность может вызвать у малыша неврологические проблемы и встречается крайне редко.

Отмечается, что кадры с необычным новорожденным опубликовал в соцсетях доктор Ли. Увиденное настолько заинтересовало зрителей, что они буквально засыпали медика вопросами, чтобы узнать, как такое возможно.

"А как это исправить? Нужна операция или хвост отпадет сам?" – интересовались зрители.

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