Ребенок с хвостом родился в Китае
Фото: pixabay
В китайском городе Ханчжоу родился ребенок с хвостом, растущим из-за спины, что является крайне редким врожденным дефектом, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Mirror, хвост был длиной около 10 см и прикреплен к позвоночнику. По словам врачей, такая особенность может вызвать у малыша неврологические проблемы и встречается крайне редко.
Отмечается, что кадры с необычным новорожденным опубликовал в соцсетях доктор Ли. Увиденное настолько заинтересовало зрителей, что они буквально засыпали медика вопросами, чтобы узнать, как такое возможно.
"А как это исправить? Нужна операция или хвост отпадет сам?" – интересовались зрители.
Ранее сообщалось, как помогают людям с особыми потребностями в Казахстане.
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