12-летнее школьное образование планируют ввести в Кыргызстане

В Кыргызстане готовится поэтапный переход на 12-летнее школьное образование, сообщает Zakon.kz.

Члены Кабинета министров Кыргызстана 15 марта рассмотрели и одобрили распоряжение "О модернизации структуры среднего общего образования".

Данным решением начинается поэтапный переход системы школьного общего образования на 12-летнюю модель обучения и обновление системы образования по современным стандартам, пишет Akipress.

При переходе на 12-летнее обучение обязательным школьным образованием будут охвачены все 5-6-летние дети в стране. Учителя нулевых классов при 12-летнем обучении продолжат преподавательскую деятельность в 1 классах при прохождении специальных курсов повышения квалификации.

Потребность дополнительных ученических мест планируется решать совместно с органами местной власти по итогам инвентаризации школьных зданий и их материально-технического оснащения.

Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров 12 марта в Бишкеке провели переговоры.

