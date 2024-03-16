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Индия объявила дату проведения всеобщих выборов

бюллетень, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 16:50 Фото: freepik
Власти Индии объявили, что 19 апреля начнутся 6-недельные всеобщие выборы, сообщает Zakon.kz.

Голосование в крупнейшей демократической стране мира будет проходить в семь этапов, при этом разные штаты будут голосовать в разное время, а результаты будут объявлены 4 июня. Более 970 миллионов избирателей — свыше 10% населения мира — изберут 543 члена нижней палаты Парламента сроком на пять лет.

Аналитики говорят, что выборы, скорее всего, закрепят за премьер-министром Нарендра Моди звание одного из самых устойчивых и влиятельных лидеров Индии, пишет Associated Press.

Каждый этап выборов продлится один день, когда проголосуют несколько избирательных округов, расположенных в нескольких штатах, густонаселенных городах и отдаленных деревнях. Поэтапное голосование позволяет правительству задействовать десятки тысяч военнослужащих для предотвращения насилия и транспортировки сотрудников избирательных комиссий и машин для голосования.

В Индии действует многопартийная избирательная система по принципу "первый прошедший большинство", при которой побеждает кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

15 марта 2024 года в России стартовали президентские выборы. Впервые в истории страны основное голосование проходит в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.

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