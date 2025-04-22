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Мир

В Индии объявили трехдневный траур из-за смерти Папы Франциска

Понтифик, священник, Папа, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 06:38 Фото: Mazur/catholicnews.org.uk
21 апреля правительство Индии объявило трехдневный государственный траур в знак уважения к кончине Папы Франциска. В этот период по всей Индии будет приспущен национальный флаг и не будет никаких официальных развлечений, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, дань памяти понтифику начнется 22 апреля и продлится до дня его похорон – 24 апреля.

Первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви скончался в возрасте 88 лет. За 12 лет папства он страдал от различных недугов.

В 2022 году Папа Римский Франциск с трехдневным визитом посещал Астану. Тогда он принял участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий и совершил святую мессу. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика.

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Аксинья Титова
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