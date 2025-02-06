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События

Полиция задержала жителя Алматы из-за посылки с необычным мармеладом из США

Алматы, посылка из США, наркотики, мармелад, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 11:32 Фото: pixabay
В Алматы полицейские перехватили наркосодержащую посылку из-за рубежа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП города, преступную бандероль выявили при содействии коллег из Департамента госдоходов и сотрудников службы безопасности почты.

"Посылка предназначалась 30-летнему местному жителю. Из США ему прислали посылки с марихуаной и наркосодержащим мармеладом. При проведении обыска по месту жительству подозреваемого обнаружено и изъято 27 свертков с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Назначена судебно-химическая экспертиза. В ходе оперативных мероприятий будет установлен канал поставки наркотиков в наш город и с какой целью подозреваемый получил преступную посылку. По данному факту возбуждено уголовное дело", – сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабаев.

В конце 2024 года в Астане вынесли приговор двум мужчинам, которые получали аналогичные посылки из США.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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