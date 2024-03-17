Прокат электросамокатов может подорожать из-за изменения в законодательстве Финляндии

Теперь тяжелые электросамокаты будут страховать в рамках автострахования. Соответствующее изменение в законодательстве вступит в силу в начале мая, сообщает Zakon.kz.

Нововведение коснется транспортных средств, которые весят более 25 кг или развивают скорость выше 25 км в час. Новый закон о страховании будет распространяться именно на прокатные электросамокаты.

Так, корпоративный директор Voi Technology Finland Ханну Оскала утверждает, что в их компании все электросамокаты застрахованы. А самая распространенная модель, используемая в Финляндии, весит более 30 кг.

По его словам, новый закон сильно повлияет на игроков рынка. Он отмечает, что прокат электросамокатов станет невыгодным. Например, в небольших населенных пунктах.

Также правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границы с Россией до 14 апреля.