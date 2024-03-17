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В Южном Судане закрывают все школы на неопределенный срок

африканская школа, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 16:54 Фото: freepik
Правительство Южного Судана закрывает все школы начиная с понедельника, поскольку страна готовится к волне сильной жары, которая, как ожидается, продлится две недели, сообщает Zakon.kz.

Министерство здравоохранения и образования посоветовало родителям держать всех детей дома – в стране температура поднимется до 45 градусов по Цельсию, пишет Associated Press.

Они предупредили, что любая школа, которая в этот период будет открытой, лишится регистрации. Однако ведомство не уточнило, как долго школы будут оставаться закрытыми.

В министерстве заявили, что "будут продолжать следить за ситуацией и соответствующим образом информировать общественность".

Всемирная продовольственная программа в своем последнем обзоре по стране заявила, что Южный Судан "продолжает сталкиваться с тяжелым гуманитарным кризисом" из-за насилия, экономической нестабильности, изменения климата и притока людей, бегущих от конфликта в соседнем Судане. 

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