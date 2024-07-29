Оргкомитет Париж-2024 извинился перед Южным Суданом за неправильный гимн

Организаторы ХХХIII летних Олимпийских игр принесли официальные извинения за ошибку с гимном Южного Судана, который прозвучал 28 июля в баскетбольном турнире перед матчем с Пуэрто-Рико, сообщает Zakon.kz.

Услышав не тот гимн, недовольные болельщики Южного Судана выразили свое возмущение. После некоторой паузы прозвучал правильный вариант гимна.



Вскоре представители организационного комитета летних Игр-2024 признали свою ошибку.



"Если это так, мы приносим свои извинения". Директор по коммуникациям оргкомитета Игр-2024 Энн Дескам

Сам же матч завершился первой исторической победой Южного Судана на олимпийском турнире по баскетболу. Восточноафриканцы на старте Олимпиады переиграли Пуэрто-Рико со счетом 90:79.

29 июля на парижских состязаниях станут известны обладатели 19 комплектов медалей в десяти видах спорта.

И в четырех из них выступят представители сборной Казахстана: пулевая стрельба, дзюдо, фехтование и стрельба из лука.

