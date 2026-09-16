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Мир

Подростки проникли в зоопарк в Австралии и напали на крокодила

Подростки устроили нападение на крокодила в зоопарке Перта, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 21:53 Фото: magnific.com
В Австралии двое подростков предстали перед судом после проникновения на территорию закрытого зоопарка в Перте и нападения на 4,2-метрового крокодила, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, 16- и 17-летний подростки вечером 14 сентября 2026 года проникли в зоопарк, взломали замки и добрались до вольера с 400-килограммовым гребнистым крокодилом по имени Дангалаггба. Один из них, как утверждается, ударил животное металлической трубой, пока второй освещал происходящее фонариком. Подростки также сняли несколько камер наблюдения.

Крокодил получил незначительные поверхностные травмы. В зоопарке сообщили, что животное восстанавливается и находится под наблюдением ветеринаров.

Подросткам предъявили обвинения в порче имущества, незаконном проникновении и жестоком обращении с животными. Один из них отпущен под залог, второй остается под стражей до рассмотрения вопроса о залоге.

Ранее сообщалось, что ребенок чудом выжил после нападения аллигатора в США.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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