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В Исландии снова извергается вулкан

извержение вулкана, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 10:13 Фото: X/JBCOYS99
Исландская полиция объявила чрезвычайное положение из-за извержения лавы из новой вулканической трещины на полуострове Рейкьянес, четвертого извержения, произошедшего в этом районе с декабря, сообщает Zakon.kz.

Извержение вулкана началось между Сторой Скогфелл и Хагафелл на полуострове Рейкьянес, говорится в заявлении Исландского метеорологического бюро (ИМО). На видеоизображениях в реальном времени были видны светящаяся лава и клубящийся дым.

Департамент гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями Исландии объявил, что направил вертолет, чтобы определить точное местонахождение новой трещины. Власти также заявили, что полиция объявила чрезвычайное положение из-за извержения.

Судя по всему, лава текла на юг, к дамбам, построенным для защиты рыбацкой деревни Гриндавик, добавили в ведомстве.

Местные СМИ сообщили, что знаменитый исландский геотермальный курорт Голубая лагуна был эвакуирован, как и Гриндавик.

По состоянию на пятницу более 300 жителей Гриндавика подали заявки на продажу своего дома государству.

Извержения на полуострове Рейкьянес также вызвали опасения по поводу электростанции Сварценги, которая снабжает электричеством и водой около 30 000 человек на полуострове Рейкьянес.

"Завод был эвакуирован, и с момента первого извержения в регионе он работал удаленно, а для его защиты были построены дамбы", – сообщили власти.

В Исландии находится 33 действующих вулканических системы, это наибольшее количество в Европе. Он расположен по обе стороны Срединно-Атлантического хребта — трещины на дне океана, разделяющей Евразийскую и Северо-Американскую тектонические плиты.

Но до марта 2021 года на полуострове Рейкьянес не было извержений уже восемь столетий.

Дальнейшие извержения произошли в августе 2022 года, а также в июле и декабре 2023 года, что, по мнению ведущих вулканологов, вероятно, стало началом новой эры сейсмической активности в регионе.

По данным ИМО, сегодняшнее извержение произошло недалеко от того же места, что и предыдущее извержение 8 февраля.

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