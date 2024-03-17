В Исландии снова извергается вулкан
Извержение вулкана началось между Сторой Скогфелл и Хагафелл на полуострове Рейкьянес, говорится в заявлении Исландского метеорологического бюро (ИМО). На видеоизображениях в реальном времени были видны светящаяся лава и клубящийся дым.
Incredible video of the eruption this evening in #Iceland #Grindavik#Volcano #Grindavík pic.twitter.com/6uHIKOt1mr— WorldNews (@FirstWorldNewss) March 17, 2024
Департамент гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями Исландии объявил, что направил вертолет, чтобы определить точное местонахождение новой трещины. Власти также заявили, что полиция объявила чрезвычайное положение из-за извержения.
🌋 Incredible view of the new eruption in Iceland this evening!!!— Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) March 17, 2024
The Coast Guard helicopter squad flew with scientists to the volcano that started in the Sundhnúkagígar series tonight between Hagafell and Stóra-Skógfell.
The flight was with the scientists to assess the extent… pic.twitter.com/WJILRbVp8V
Судя по всему, лава текла на юг, к дамбам, построенным для защиты рыбацкой деревни Гриндавик, добавили в ведомстве.
Местные СМИ сообщили, что знаменитый исландский геотермальный курорт Голубая лагуна был эвакуирован, как и Гриндавик.
По состоянию на пятницу более 300 жителей Гриндавика подали заявки на продажу своего дома государству.
Извержения на полуострове Рейкьянес также вызвали опасения по поводу электростанции Сварценги, которая снабжает электричеством и водой около 30 000 человек на полуострове Рейкьянес.
"Завод был эвакуирован, и с момента первого извержения в регионе он работал удаленно, а для его защиты были построены дамбы", – сообщили власти.
В Исландии находится 33 действующих вулканических системы, это наибольшее количество в Европе. Он расположен по обе стороны Срединно-Атлантического хребта — трещины на дне океана, разделяющей Евразийскую и Северо-Американскую тектонические плиты.
Но до марта 2021 года на полуострове Рейкьянес не было извержений уже восемь столетий.
Дальнейшие извержения произошли в августе 2022 года, а также в июле и декабре 2023 года, что, по мнению ведущих вулканологов, вероятно, стало началом новой эры сейсмической активности в регионе.
По данным ИМО, сегодняшнее извержение произошло недалеко от того же места, что и предыдущее извержение 8 февраля.