В Исландии снова извергается вулкан

Извержение вулкана началось между Сторой Скогфелл и Хагафелл на полуострове Рейкьянес, говорится в заявлении Исландского метеорологического бюро (ИМО). На видеоизображениях в реальном времени были видны светящаяся лава и клубящийся дым.

Департамент гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями Исландии объявил, что направил вертолет, чтобы определить точное местонахождение новой трещины. Власти также заявили, что полиция объявила чрезвычайное положение из-за извержения.

