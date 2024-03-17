В Исландии снова извергается вулкан

Исландская полиция объявила чрезвычайное положение из-за извержения лавы из новой вулканической трещины на полуострове Рейкьянес, четвертого извержения, произошедшего в этом районе с декабря, сообщает Zakon.kz.

Извержение вулкана началось между Сторой Скогфелл и Хагафелл на полуострове Рейкьянес, говорится в заявлении Исландского метеорологического бюро (ИМО). На видеоизображениях в реальном времени были видны светящаяся лава и клубящийся дым.

Департамент гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями Исландии объявил, что направил вертолет, чтобы определить точное местонахождение новой трещины. Власти также заявили, что полиция объявила чрезвычайное положение из-за извержения.

🌋 Incredible view of the new eruption in Iceland this evening!!!



The Coast Guard helicopter squad flew with scientists to the volcano that started in the Sundhnúkagígar series tonight between Hagafell and Stóra-Skógfell.



The flight was with the scientists to assess the extent… pic.twitter.com/WJILRbVp8V — Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) March 17, 2024

Судя по всему, лава текла на юг, к дамбам, построенным для защиты рыбацкой деревни Гриндавик, добавили в ведомстве.

Местные СМИ сообщили, что знаменитый исландский геотермальный курорт Голубая лагуна был эвакуирован, как и Гриндавик.

По состоянию на пятницу более 300 жителей Гриндавика подали заявки на продажу своего дома государству.

Извержения на полуострове Рейкьянес также вызвали опасения по поводу электростанции Сварценги, которая снабжает электричеством и водой около 30 000 человек на полуострове Рейкьянес.

"Завод был эвакуирован, и с момента первого извержения в регионе он работал удаленно, а для его защиты были построены дамбы", – сообщили власти.

В Исландии находится 33 действующих вулканических системы, это наибольшее количество в Европе. Он расположен по обе стороны Срединно-Атлантического хребта — трещины на дне океана, разделяющей Евразийскую и Северо-Американскую тектонические плиты.

Но до марта 2021 года на полуострове Рейкьянес не было извержений уже восемь столетий.

Дальнейшие извержения произошли в августе 2022 года, а также в июле и декабре 2023 года, что, по мнению ведущих вулканологов, вероятно, стало началом новой эры сейсмической активности в регионе.

По данным ИМО, сегодняшнее извержение произошло недалеко от того же места, что и предыдущее извержение 8 февраля.