Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Иран призвал не препятствовать отправке помощи в сектор Газа

Иран призвал не препятствовать отправке помощи в сектор Газа, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 12:30 Фото: pixabay
МИД Ирана обратился к международным организациям способствовать снятию всех ограничений по отправке гуманитарной помощи жителям сектора Газа, передает Zakon.kz.

Обращение министра иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян опубликовано на сайте МИД Ирана. Его он сделал после телефонного разговора с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

Амир Абдоллахиян подчеркнул необходимость немедленных действий ответственных международных институтов по прекращению убийств женщин, детей и беженцев в секторе Газа и на палестинских территориях, а также немедленно и, минуя все ограничения, направить гуманитарную помощь жителям всех районов сектора Газа.

Глава политбюро ХАМАС в разговоре с представителем иранской дипломатии призвал международное сообщество "противодействовать политике массового уничтожения и голода, проводимой бесчеловечным сионистским режимом Израиля в отношении жителей сектора Газа, в особенности детей.

Также касательно установлению режима прекращения огня, проходящих в Дохе, Хания считает, что ответственность за возможный срыв переговоров будет лежать на премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.

США, Япония, Канада и ряд стран приостановили финансирование сектор Газа после того, как Израиль предоставил списки 11 сотрудников ООН, причастных к октябрьскому теракту, ставшему причиной эскалации конфликта в регионе.

Читайте также

Королева марафонов
В России завершили следствие по делу "королевы марафонов" и ее супруга
Сахибам Садырова
Иран Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области: без воды остались жители села Каргалы
Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области: без воды остались жители села Каргалы
Пуск корабля &quot;Союз МС-25&quot; с Байконура отменили буквально за минуту до вылета
Пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура отменили буквально за минуту до вылета
Наурыз-коже, бешбармак, казы: Минздрав обратился к казахстанцам
Наурыз-коже, бешбармак, казы: Минздрав обратился к казахстанцам
Где находится Карим Масимов
Где находится Карим Масимов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: