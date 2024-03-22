Иран призвал не препятствовать отправке помощи в сектор Газа

МИД Ирана обратился к международным организациям способствовать снятию всех ограничений по отправке гуманитарной помощи жителям сектора Газа, передает Zakon.kz.

Обращение министра иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян опубликовано на сайте МИД Ирана. Его он сделал после телефонного разговора с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

Амир Абдоллахиян подчеркнул необходимость немедленных действий ответственных международных институтов по прекращению убийств женщин, детей и беженцев в секторе Газа и на палестинских территориях, а также немедленно и, минуя все ограничения, направить гуманитарную помощь жителям всех районов сектора Газа.

Глава политбюро ХАМАС в разговоре с представителем иранской дипломатии призвал международное сообщество "противодействовать политике массового уничтожения и голода, проводимой бесчеловечным сионистским режимом Израиля в отношении жителей сектора Газа, в особенности детей.

Также касательно установлению режима прекращения огня, проходящих в Дохе, Хания считает, что ответственность за возможный срыв переговоров будет лежать на премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.

США, Япония, Канада и ряд стран приостановили финансирование сектор Газа после того, как Израиль предоставил списки 11 сотрудников ООН, причастных к октябрьскому теракту, ставшему причиной эскалации конфликта в регионе.

