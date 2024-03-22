Иран призвал не препятствовать отправке помощи в сектор Газа
Обращение министра иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян опубликовано на сайте МИД Ирана. Его он сделал после телефонного разговора с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.
Амир Абдоллахиян подчеркнул необходимость немедленных действий ответственных международных институтов по прекращению убийств женщин, детей и беженцев в секторе Газа и на палестинских территориях, а также немедленно и, минуя все ограничения, направить гуманитарную помощь жителям всех районов сектора Газа.
Глава политбюро ХАМАС в разговоре с представителем иранской дипломатии призвал международное сообщество "противодействовать политике массового уничтожения и голода, проводимой бесчеловечным сионистским режимом Израиля в отношении жителей сектора Газа, в особенности детей.
Также касательно установлению режима прекращения огня, проходящих в Дохе, Хания считает, что ответственность за возможный срыв переговоров будет лежать на премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.
США, Япония, Канада и ряд стран приостановили финансирование сектор Газа после того, как Израиль предоставил списки 11 сотрудников ООН, причастных к октябрьскому теракту, ставшему причиной эскалации конфликта в регионе.