Чудовищный теракт в Москве: что известно к этому часу

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Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по посетителям концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве. По предварительной информации, погибли 40 человек, свыше ста пострадали. Что известно к этому часу – в материале Zakon.kz.

Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

Информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших в теракте в московском "Крокус Сити Холл" не поступала, заявило Министерство иностранных дел Казахстана.



Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила, что среди пострадавших в "Крокус сити холле" есть дети.

По данным МЧС РФ, площадь пожара в "Крокус Сити холл" составляет 12 900 кв.м.

Москва будет запрашивать заседание СБ ООН в связи с терактом в "Крокус сити холле" и требовать провести его ближайшее время. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия-24".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. На место выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Следственного комитета.

Евросоюз шокирован и потрясен сообщениями о теракте в "Крокус сити холле", осуждает любые нападения на гражданское население и выражает соболезнования гражданам России, сообщил в сети X официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.

Правоохранительные органы продолжают работать у "Крокус сити холла".

На месте ЧС в "Крокус Сити Холле" работают более 70 бригад скорой помощи.

Спортивный комментатор Виктор Гусев с женой находился в "Крокус Сити Холле" в момент вооруженного нападения. Им удалось спастись. Ранее сообщалось, что в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". По предварительным данным, погибли 40 человек, свыше 100 пострадали. Читайте также Предварительно, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек – ФСБ РФ У Кейт Миддлтон обнаружили рак Теракт в московском "Крокус Сити Холле": что известно к этому часу

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