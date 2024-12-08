Кейт Миддлтон откровенно рассказала о борьбе с раком
Фото: Instagram/princeandprincessofwales
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон откровенно рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в 2024 году из-за онкологического заболевания, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает Daily Mail, она поделилась своими переживаниями во время рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве, который посетила вместе с принцем Уильямом и их детьми.
"Этот год оказался гораздо сложнее, чем я предполагала. Я не знала, что он будет таким", – призналась принцесса, отметив, что диагноз стал для нее полной неожиданностью.
Несмотря на трудности, она заявила, что намерена продолжать бороться с болезнью в следующем году.
"Многим людям в этом году пришлось нелегко, но я буду идти вперед", – добавила Миддлтон.
Ранее сообщалось, что супруга принца Уильяма вернулась к занятиям спортом после химиотерапии.
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