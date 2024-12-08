Кейт Миддлтон откровенно рассказала о борьбе с раком

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон откровенно рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в 2024 году из-за онкологического заболевания, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Daily Mail, она поделилась своими переживаниями во время рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве, который посетила вместе с принцем Уильямом и их детьми.

"Этот год оказался гораздо сложнее, чем я предполагала. Я не знала, что он будет таким", – призналась принцесса, отметив, что диагноз стал для нее полной неожиданностью.

Несмотря на трудности, она заявила, что намерена продолжать бороться с болезнью в следующем году.

"Многим людям в этом году пришлось нелегко, но я буду идти вперед", – добавила Миддлтон.

Ранее сообщалось, что супруга принца Уильяма вернулась к занятиям спортом после химиотерапии.