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Похищенных школьников в Нигерии освободили военные

похищенных школьников освободили в Нигерии, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 19:22 Фото: freepik
Губернатор штата Сокото Ахмед Алию Сокото заявил о том, что похищенных 9 марта школьников освободила армия Нигерии, сообщает Zakon.kz.

Детей похитили из учебного заведения на северо-западе страны.

"Учащиеся освобождены в результате скоординированной операции армии и региональных спецслужб. Все школьники здоровы и скоро воссоединятся с семьями", – говорится в сообщении телеканала Channels TV.

Подробности операции не раскрываются, однако представитель учебного заведения Лиман Абубакар заявил, что обошлось без выплаты выкупа. Отмечается, что контакта с похитителями не было.

Как уточняется, бандиты напали на общежитие школы в штате Сокото ночью. Они увезли с собой группу школьников и сотрудницу учебного заведения. Она также освобождена. Похищение школьников произошло два дня спустя после захвата бандитами в штате Кадуна 287 школьников и преподавателей. Власти продолжают их поиски.

7 марта сообщалось, что в Нигерии экстремисты похитили не менее 200 человек.

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