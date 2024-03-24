США одобрили военную помощь трем странам Балтии на сумму 228 миллионов долларов

Конгресс США принял законопроект, который предусматривает в этом году военную и оборонную помощь Эстонии, Латвии и Литве в общей сложности на 228 миллионов долларов, сообщает Zakon.kz.

Законодательство правительства США о финансировании включает военную помощь трем странам Балтии, которые являются членами НАТО, в рамках Инициативы по безопасности, пишет Associated Press.

"Поддержка со стороны США существенно помогла Эстонии, Латвии и Литве ускорить реализацию нескольких проектов развития военной инфраструктуры и потенциала. Хорошая новость заключается в том, что поддержка немного выше, чем в прошлом году", – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Созданная в 2020 году Балтийская инициатива безопасности, или BSI, представляет собой проект, посредством которого Министерство обороны США поддерживает развитие военного потенциала и оперативной совместимости вооруженных сил Эстонии, Латвии и Литвы.

Американское финансирование сосредоточено на развитии противовоздушной обороны, морской ситуационной осведомленности и сухопутных войск в странах Балтии, заявили в министерстве обороны Эстонии, добавив, что в общей сложности в рамках BSI этим трем странам в 2023 году было выделено 225 миллионов долларов.

На прошлой неделе Казахстан и Литва договорились о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.