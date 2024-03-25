СБ ООН принял резолюцию с требованием прекратить огонь в Газе во время Рамазана

Совет Безопасности ООН 25 марта потребовал прекращения огня в Газе во время священного для мусульман месяца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Еuronews, Соединенные Штаты воздержались при голосовании по резолюции, которая также требует освобождения всех заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС после нападения на юг Израиля 7 октября.

"Голосование состоялось после того, как в пятницу Россия и Китай наложили вето на американскую резолюцию, поддерживающую "немедленное и устойчивое прекращение огня" в войне между Израилем и ХАМАС", – говорится в сообщении.

В тексте документа говорится, что перемирие на время Рамазана, который начался две недели назад, должно привести "к длительному прекращению огня".



Отмечается, что новую резолюцию, выдвинутую 10 избранными членами совета, Москва и Пекин поддержали.

Ранее сообщалось, что МИД Казахстана подтвердил позицию страны по палестино-израильскому конфликту.