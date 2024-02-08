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"Победа близка": Израиль отказался от перемирия с ХАМАСом

Израиль заявил о скорой окончательной победе над ХАМАСом Фото: wikimedia
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг условия прекращения огня, предложенные движением ХАМАС. Он заявил, что "абсолютная победа" Израиля в секторе Газа – это "вопрос нескольких месяцев", сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от прекращения огня в секторе Газа на условиях, предложенных движением ХАМАС. Он также отверг попытки США добиться скорейшего перемирия в Газе, заявив, что боевые действия продолжатся.

По словам Нетаньяху, единственная возможность обеспечить долгосрочную безопасность Израиля – достичь "абсолютной победы" над ХАМАСом. Премьер-министр подчеркнул, что такая победа близка и может быть одержана в течение нескольких месяцев. Он подтвердил, что Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили приказ начать операцию в южной части сектора Газа.

"Нет никаких альтернатив, кроме военного разгрома ХАМАСа. Гражданское правительство ХАМАСа не падет без его военного поражения", – подчеркнул Биньямин Нетаньяху.

Представитель движения ХАМАС Осама Хамдан на пресс-конференции в Бейруте заявил, что считает заявления Нетаньяху подтверждением политики геноцида со стороны израильских властей в отношении палестинцев.

Представители Египта сообщили, что в четверг 8 февраля в Каире начнется новый раунд переговоров по достижению перемирия в секторе Газа. До этого ХАМАС выдвигал Израилю условия по прекращению огня в секторе Газа, предложив трехэтапный план перемирия, разработанный с участием Катара и Египта. Боевики обещали Израилю вернуть заложников, захваченных в октябре 2023 года, в обмен на 1,5 тыс. палестинских заключенных, а также требовали гарантий восстановления Газы и полного вывода ЦАХАЛ из анклава.

До этого Израиль предлагал ХАМАСу двухмесячное перемирие, но все его условия не удалось согласовать. Ранее между палестинскими боевиками, напавшими на Израиль в октябре 2023 года, и израильскими властями некоторое время действовал режим прекращения огня, но ХАМАС в итоге нарушил перемирие.

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Израиль Палестина Сектор Газа Израиль и Палестина
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