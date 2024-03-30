Несколько человек оказались заложниками в нидерландском кафе
Полиция Гелдерланда заявила, что в заложниках находятся "несколько человек", но уточнили, что признаков террористического мотива в преступлении пока они не видят.
Позже стало известно, что в кафе держали трех заложников. Они уже освобождены, но инцидент не исчерпан.
"Только что были освобождены трое заложников. Ситуация еще не исчерпана", – сообщила в соцсети Х полиция провинции Гелдерланд.
Update Ede: Er zijn zojuist drie gegijzelden vrijgelaten. De situatie is hiermee nog niet ten einde. ^AM— Politie Gelderland (@POL_Gelderland) March 30, 2024
Между тем в социальных сетях распространяется видео освобождения заложников. Все обошлось без жертв.
Hostage situation in the Netherlands, luckily no casualties.#Gijzeling #DALS #AFLPowerDees#RCBvsKKR #80million #lufc#Number_i #Number_i_GOAT #AFLPowerDees pic.twitter.com/I8w9M3hbM8— Zaini Khan (@Zain_ShabbirSGD) March 30, 2024
Ранее на юге Казахстана произошла семейная драма. Угрожая ножом, мужчина взял в заложники экс-супругу.