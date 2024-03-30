Несколько человек оказались заложниками в нидерландском кафе

Утром 30 марта в кафе в городе Эде (провинция Гелдерланд) на востоке Нидерландов произошел захват заложников, сообщает Zakon.kz.

Полиция Гелдерланда заявила, что в заложниках находятся "несколько человек", но уточнили, что признаков террористического мотива в преступлении пока они не видят.

Позже стало известно, что в кафе держали трех заложников. Они уже освобождены, но инцидент не исчерпан.

"Только что были освобождены трое заложников. Ситуация еще не исчерпана", – сообщила в соцсети Х полиция провинции Гелдерланд.

Update Ede: Er zijn zojuist drie gegijzelden vrijgelaten. De situatie is hiermee nog niet ten einde. ^AM — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) March 30, 2024

Между тем в социальных сетях распространяется видео освобождения заложников. Все обошлось без жертв.

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