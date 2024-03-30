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Несколько человек оказались заложниками в нидерландском кафе

захват заложников в Нидерландах, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 19:37 Фото: X(Twitter)/@Elshad1975
Утром 30 марта в кафе в городе Эде (провинция Гелдерланд) на востоке Нидерландов произошел захват заложников, сообщает Zakon.kz.

Полиция Гелдерланда заявила, что в заложниках находятся "несколько человек", но уточнили, что признаков террористического мотива в преступлении пока они не видят.

Позже стало известно, что в кафе держали трех заложников. Они уже освобождены, но инцидент не исчерпан.

"Только что были освобождены трое заложников. Ситуация еще не исчерпана", – сообщила в соцсети Х полиция провинции Гелдерланд.

Между тем в социальных сетях распространяется видео освобождения заложников. Все обошлось без жертв.

Ранее на юге Казахстана произошла семейная драма. Угрожая ножом, мужчина взял в заложники экс-супругу.

Елена Беляева
Нидерланды
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