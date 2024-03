Около 100 тысяч израильтян у парламента требуют досрочных выборов

Согласно информации портала Ynet, у митингующих три ключевых требования – провести досрочные выборы до годовщины атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, заключить сделку по заложникам и отменить недавно объявленные каникулы кнессета.

Активисты считают, что парламент должен работать до тех пор, пока заложники не будут освобождены, а тысячи перемещенных из-за конфликта израильтян не вернутся в свои дома.

На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно, что акция протеста сопровождается перекрытиями дорог, разжиганием костров и столкновениями с полицией, которая применяет спецсредства для разгона толпы, включая водометы.

#BREAKING #Israel #Gaza In Jerusalem, protesters demand the resignation of Prime Minister Benjamin Netanyahu, early elections, and talks with Hamas for the release of hostages. pic.twitter.com/oGNyHDMnj8