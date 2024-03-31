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Около 100 тысяч израильтян у парламента требуют досрочных выборов

митинг в Израиле, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 00:53 Фото: скриншот видео
31 марта около 100 тысяч активистов собрались в Иерусалиме у здания парламента (кнессета) с требованием проведения досрочных выборов в Израиле и немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации портала Ynet, у митингующих три ключевых требования – провести досрочные выборы до годовщины атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, заключить сделку по заложникам и отменить недавно объявленные каникулы кнессета.

Активисты считают, что парламент должен работать до тех пор, пока заложники не будут освобождены, а тысячи перемещенных из-за конфликта израильтян не вернутся в свои дома.

На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно, что акция протеста сопровождается перекрытиями дорог, разжиганием костров и столкновениями с полицией, которая применяет спецсредства для разгона толпы, включая водометы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал добро переговорной команде с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. 31 марта стало известно, что он временно передает полномочия заместителю премьера и министру юстиции Яриву Левину из-за предстоящей операции.

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