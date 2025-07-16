Израиль атаковал здание Минобороны Сирии в Дамаске

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 16 июля нанесла авиаудар по зданию, где размещается штаб-квартира Министерства обороны Сирии в центре Дамаска, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении израильских военных, опубликованном в Telegram.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по входу в военную штаб-квартиру сирийского режима в районе Дамаска", – заявили в ЦАХАЛ.

Один человек погиб и 18 пострадали, сообщили в Минздраве Сирии.

Атака произошла на фоне роста напряженности в регионе. Ранее Израиль объявил о переброске дополнительных подразделений к границе с Сирией. Одновременно сирийские власти направили войска в провинцию Эс-Сувейда, где продолжаются столкновения между друзскими формированиями и бедуинскими племенами.

Ранее сообщалось, что президент Ирана чуть не погиб во время удара Израиля по Тегерану.

