Израиль атаковал здание Минобороны Сирии в Дамаске
Фото: pixabay
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 16 июля нанесла авиаудар по зданию, где размещается штаб-квартира Министерства обороны Сирии в центре Дамаска, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в сообщении израильских военных, опубликованном в Telegram.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по входу в военную штаб-квартиру сирийского режима в районе Дамаска", – заявили в ЦАХАЛ.
Один человек погиб и 18 пострадали, сообщили в Минздраве Сирии.
Атака произошла на фоне роста напряженности в регионе. Ранее Израиль объявил о переброске дополнительных подразделений к границе с Сирией. Одновременно сирийские власти направили войска в провинцию Эс-Сувейда, где продолжаются столкновения между друзскими формированиями и бедуинскими племенами.
Ранее сообщалось, что президент Ирана чуть не погиб во время удара Израиля по Тегерану.
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