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Волна протестов захлестнула турецкие города

Волна протестов захлестнула турецкие города, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 03:30 Фото: pixabay
Демонстрации в турецком Батмане переросли в беспорядки и охватили уже крупные города. Протесты сопровождаются поджогами служебных автомобилей и стычками с силовиками, сообщает Zakon.kz.

По информации "Известий" митинги начались после того, как Министерство юстиции лишило избирательных прав Абдуллу Зейдана, который был избран мэром столичного муниципалитета Ван от партии Dem. Но мандат предоставили кандидату от партии Эрдогана.

Как сообщает Shot на фоне напряжённости местные власти запретили массовые собрания с 3 по 17 апреля. Полиция применяет против митингующих водометы.

По данным RT в турецких городах Хаккари и Адана произошли беспорядки — на улицах слышны выстрелы, силовики проводят задержания.


Ранее сообщалось, что в Турции задержали 33 человека, обвиняемых в подготовке терактов накануне местных выборов.


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