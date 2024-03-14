Ким Чен Ын лично проверил боевую способность танка нового типа
Фото: wikimedia
В ЦТАК сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично протестировал новый танк северокорейской армии после проведения соревнований среди танковых экипажей, сообщает Zakon.kz
"Товарищ Ким Чен Ын выразил удовлетворение тем, что линейный танк нового типа, впервые продемонстрировавший на сегодняшних танковых соревнованиях свою поразительную боеспособность, показал мощную ударную силу и манёвренность", - говорится в публикации ЦТАК.
Ранее в КНДР заявили об испытаниях новых ракет, оснащенных новыми "сверхбольшими" боеголовками.
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