Ким Чен Ын лично проверил боевую способность танка нового типа

Фото: wikimedia

В ЦТАК сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично протестировал новый танк северокорейской армии после проведения соревнований среди танковых экипажей, сообщает Zakon.kz

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