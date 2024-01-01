На российском острове Сахалин объявлена угроза цунами

После череды землетрясений в Японском море на острове Сахалин объявлена угроза цунами, сообщает Zakon.kz.

Как пишут российские СМИ, под воздействие волн могут попасть прибрежные части западного побережья, сообщает ГУ МЧС региона.

В ряде районов включена система оповещения, производится эвакуация населения в безопасные места.

Остров Сахалин находится в Тихом океане к северу от Японии, в котором сегодня, 1 января, произошла серия сильных землетрясений.

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами в западных прибрежных районах префектур Исикава, Ниигата и Тояма. По данным метеорологического агентства, цунами высотой до 5 метров достигает Ното в префектуре Исикава.

Также у побережья крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" на Хонсю было зафиксировано цунами высотой 0,4 метра.