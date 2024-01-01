Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На российском острове Сахалин объявлена угроза цунами

Сахалин Фото: wikimedia
После череды землетрясений в Японском море на острове Сахалин объявлена угроза цунами, сообщает Zakon.kz.

Как пишут российские СМИ, под воздействие волн могут попасть прибрежные части западного побережья, сообщает ГУ МЧС региона.

В ряде районов включена система оповещения, производится эвакуация населения в безопасные места.

Остров Сахалин находится в Тихом океане к северу от Японии, в котором сегодня, 1 января, произошла серия сильных землетрясений. 

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами в западных прибрежных районах префектур Исикава, Ниигата и Тояма. По данным метеорологического агентства, цунами высотой до 5 метров достигает Ното в префектуре Исикава.

Также у побережья крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" на Хонсю было зафиксировано цунами высотой 0,4 метра.

Читайте также

флаг и герб России
Два кандидата подали заявки на участие в выборах президента России
Владивосток
Еще в двух городах России объявлена угроза цунами
предупреждение о цунами
Цунами надвигается после землетрясения на крупнейшую АЭС в Японии
Мухит Турсынали
Россия Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нумерология: тайны числа рождения
Нумерология: тайны числа рождения
Минимальная зарплата, пенсия и МРП выросли в Казахстане
Минимальная зарплата, пенсия и МРП выросли в Казахстане
выступление
Гимн Казахстана исполнил в Акорде Димаш Кудайберген
президент РК
Новогоднее обращение Токаева к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: