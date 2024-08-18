Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья японского острова Хонсю
Фото: Indiana university
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал у побережья острова Хонсю землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, опубликованной на сайте организации, эпицентр располагался в 40 км к северу от города Мито, где проживают около 246 тыс. человек.
Очаг залегал на глубине 35 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Об угрозе цунами не сообщается.
Ранее сообщалось, что 18 августа после мощного землетрясения на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч.
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