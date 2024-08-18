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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья японского острова Хонсю

землетрясение у побережья Японии, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 23:56 Фото: Indiana university
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал у побережья острова Хонсю землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной на сайте организации, эпицентр располагался в 40 км к северу от города Мито, где проживают около 246 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 35 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Об угрозе цунами не сообщается.

Ранее сообщалось, что 18 августа после мощного землетрясения на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч.


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Япония Землетрясение 2024 год
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