Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья японского острова Хонсю

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал у побережья острова Хонсю землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной на сайте организации, эпицентр располагался в 40 км к северу от города Мито, где проживают около 246 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 35 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Об угрозе цунами не сообщается.

Ранее сообщалось, что 18 августа после мощного землетрясения на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч.



